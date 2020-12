Inter-Spezia, mister Conte pensa alla sorpresa: la probabile (GdS)

I nerazzurri si preparano tra poche ore ad affrontare lo Spezia - per la prima volta in un match valido per la Serie A - ed inseguono la sesta vittoria di fila in campionato. La partita verrà giocata in contemporanea con quella dei cugini del Milan impegnati nell'ostica trasferta in terra emiliana contro il Sassuolo di De Zerbi. Per la partita odierna mister Antonio Conte non vuole cali di tensione e come fatto nella scorsa stagione decide non affidarsi al turnover, ma di affidarsi ai titolarissimi.

Scrive così la Gazzetta dello Sport in edicola oggi ipotizzando il solito schieramento tanto amato dal tecnico leccese - ovvero il classico 3-5-2 - interpretato dai suoi uomini di fiducia. Tra i pali Handanovic reduce da un match spettacolare contro il Napoli durante il quale ha più volte salvato il risultato con degli interventi decisivi che hanno allontanato le critiche delle settimane precedenti. Davanti a lui il trio della SDB - ovvero Skriniar-De Vrji-Bastoni - diventato il terzetto più affidabile tra quelli sperimentati da inizio stagione ad ora. In mediana maglia da titolare per l'inamovibile Barella insieme alla coppia Gagliardini-Brozovic, con il croato che ha recuperato a tempo di record dal piccolo infortunio patito la scorsa settimana. Rientra pure Vidal, ma il cileno molto probabilmente partità dalla panchina anche se risulta in ballottaggio con Gagliardini per una maglia da titolare (30%-70%).

L'altro ballottaggio interessa l'out di sinistra con Young in vantaggio su Perisic (60%-40%), mentre sulla corsia opposta dal primo minuto partirà Hakimi dopo essere partito in panchina nell'ultimo match di campionato contro il Napoli. In attacco confermatissima la coppia Lukaku-Lautaro, vista anche l'indisponibilità per infortunio di Sanchez. Occhio però sempre in mediana alla possibile sorpresa di Sensi dal primo minuto - anche se molto difficile - che potrebbe rivelarsi utile alla causa. Ancora panchina per Eriksen.