Inter Spezia, De Vrij e Bastoni non saranno della partita? La probabile

Inter Spezia di domenica potrebbe essere un'occasione, per il tecnico nerazzurro Antonio Conte, di far rifiatare chi ha giocato di più nelle ultime settimane. In particolare chi avrebbe bisogno di fermarsi, secondo il Corriere dello Sport, è De Vrij.

L'olandese ha giocatore praticamente sempre, e domenica potrebbe accomodarsi in panchina. Al suo posto pronto a giocare Ranocchia. Stessa situazione per bastoni, che potrebbe lasciare spazio anche lui a qualche altro compagno.

Da capire se il sostituto potrà essere Kolarov o meno. Se il serbo sarà in condizione scenderà in campo, altrimenti l'alternativa sarà D'Ambrosio, che verrebbe dirottato a sinistra. A centrocampo tornano a disposizione Brozovic e Vidal. In attacco nessun dubbio. Anche perché Lukaku e Lautaro sono gli unici disponibili (Sanchez tornerà a gennaio).