Inter Spezia, Conte sorride: due uomini chiave tornano a disposizione

Inter Spezia, gli uomini di Antonio Conte affronteranno domenica i neopromossi dello Spezia per dare continuità alle ultime vittorie in campionato. ieri, all'indomani della vittoria contro il Napoli, aleggiava il rischio di un'emergenza dovuta alle assenze a centrocampo.

La Gazzetta dello Sport invece riporta oggi la notizia secondo la quale il tecnico nerazzurro può sorridere. Brozovic, a forte rischio dopo la botta rimediata contro i partenopei, è di nuovo a disposizione e potrà scendere in campo.

Conte recupera anche un altro uomo chiave in mediana, ossia Vidal, assente a Inter Bologna. Recuperato anche Pinamonti. Ci vorrà il 2021 per rivedere Sanchez, che non riuscirà a recuperare né per la gara di domenica né per il successivo turno infrasettimanale che vedrà l'Inter affrontare il Verona.