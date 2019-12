Inter, SOS centrocampo. Conte valuta di schierare un difensore in mediana

L'emergenza a centrocampo si aggrava di settimana in settimana in casa Inter. Oltre ai numerosi infortunati sabato non ci sarà Brozovic squalificato. barella rientrerà dopo la sosta, Gagliardini è sulla strada del recupero, ma è complicato che ce la faccia per la gara contro il Genoa.

Sensi potrebbe giocare per circa mezz'ora, e anche Borja Valero è uscito acciaccato dalla gara di domenica contro la Fiorentina. Candreva sarebbe adattato nel ruolo di interno,ma anche lui non è al top della condizione.

Ci sarebbe l'opzione Agoumé, che però non da garanzie vista la giovanissima età e visto il fatto che in serie A ha disputato solo pochi minuti. Per questo. come riportato da Tuttosport, Conte starebbe vagliando la possibilità di mettere in mediana Skriniar. Lo slovacco svolge quel ruolo con la sua nazionale, e per questo il tecnico nerazzurro sta pensando a questa possibilità.