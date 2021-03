Inter, sorpresa sul futuro societario e questione sponsor? Il punto

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina è tornato a parlare della questione relativa al futuro societario nerazzurro. In particolare questa vicenda potrebbe intrecciarsi con quella inerente allo sponsor. In particolare il fondo arabo Pif starebbe facendo sul serio per l'ingresso nel club.

Al momento Bc Partners sarebbe ancora in vantaggio, ma Pif proporrebbe una soluzione diversa. Suning potrebbe infatti restare al comando del club, mentre gli acquirenti andrebbero ad assumere la maggioranza delle quote in maniera graduale, rendendo il passaggio di proprietà meno brusco.

Inoltre questa soluzione faciliterebbe anche l'ingresso di un main sponsor proveniente dall'Arabia. Uno sponsor da 30-35 milioni a stagione sulla maglia, magari con un bonus importante alla firma, farebbe sorridere parecchi interisti",