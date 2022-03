Inter, sorpresa in attacco: stallo Scamacca. Ora in pole c'è un altro bomber

Inter, un nome nuovo per l'attacco.

I nerazzurri pensano al reparto offensivo del futuro. La Gazzetta dello Sport, oggi 16 marzo, inquadra le strategie di Marotta e staff. Non solo Scamacca. Spunta Haller dell'Ajax, ieri eliminato dalla Champions League. Un nome pesante nei radar nerazzurri visto che, come svela il quotidiano, ci sarebbero già stati contatti diretti.

"A Milano, nei giorni scorsi, l’Inter ha visto i rappresentanti di Sebastien Haller, il centravanti franco-ivoriano dell’Ajax eliminato ieri sera dalla Champions. Non è stato un vertice risolutivo, ben intesi. Ma è stato avviato un discorso serio: il club di Zhang è interessato, l’evoluzione andrà seguita", si legge sulle pagine del quotidiano milanese.

C'è feeling fra società e calciatore, e intenti comuni sull'eventuale progetto futuro da vivere insieme. Haller non piace solo all'Inter ed è la conseguenza di qualche affanno su Scamacca.

Ma cosa sta succedendo attorno all'ariete del Sassuolo? "Siamo fermi a metà febbraio, in questo senso, ovvero agli incontri milanesi tra Marotta e Carnevali. Con il Sassuolo non c’è ancora accordo, la valutazione di 40 milioni certo non si è abbassata. E in qualche modo l’Inter sta correndo il rischio contrario, ovvero che il prezzo salga ulteriormente", scrive il giornale. Una fase di stallo. Ecco perché l'Inter si sta guardando anche altrove.