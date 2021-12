Inter, sorpresa di formazione o il giocatore è ormai un titolare? La probabile

Inter, questo pomeriggio i nerazzurri scenderanno in campo contro il Torino per allungare la striscia di vittorie consecutive e consolidare il primato in classifica.

Simone Inzaghi dovrà compiere delle scelte sulla formazione da mandare in campo, tenendo anche conto del fatto che poi ci sarà la pausa, e si tornerà in campo il 6 gennaio. Nessun dubbio in difesa, dove il trio composto da Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar sarà in campo dal primo minuto. A centrocampo, come risaputo, ci sarà da fare a meno di Nicolò Barella, assente per squalifica. Al suo posto scalpita Arturo Vidal, che sostituirà il centrocampista azzurro nel ruolo di mezzala. Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu completeranno il resto della mediana.

Sulle fasce ancora spazio al duo Ivan Perisic- Denzel Dumfries. Quest'ultimo era stato chiamato in causa per sostituire l'infortunato Matteo Darmian, ma ad oggi potrebbe essersi preso il posto da titolare. E a proposito di chi vuole prendersi un posto nell11 tipo ecco che Alexis Sanchez potrebbe ancora una volta scendere in campo da inizio gara. In attacco l'unico certo del posto, scrive la Gazzetta dello Sport, è Lautaro Martinez. Il cileno sta mettendo in difficoltà Inzaghi, e potrebbe scalzare Edin Dzeko, dopo le grandi prestazioni (condite con gol) contro Cagliari e Salernitana.