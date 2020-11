Inter, sono tre i motivi del momento negativo. L'analisi

Inter, La Gazzetta dello Sport questa mattina ha analizzato il momento della squadra nerazzurra guidata da Antonio Conte. Secondo la rose le ragioni del fatto che i nerazzurri non riescono a esprimersi al pieno potenziale sarebbero fondamentalmente tre. In primis “Il primo: la fase difensiva non dipende dal modulo, ovvero dall’impiego del trequartista o meno. Perché in Europa la gara più pazza di tutte è stata quella col Real Madrid, giocata con un Barella mezzala destra e dunque il 3-5-2."

Poi si subiscono troppi gol, addirittura 2,2 a partita a San siro. 1,6 fuori. La gara di domani, in casa, dovrà invertire questo trend, e il ritorno della difesa titolare aiuterà in questo senso. Poi ci sono state le parole sia di Conte che di Lukaku, che hanno parlato del fatto che la squadra non si sta esprimendo da grande.

E questo, secondo il quotidiano, rappresenterebbe un vero e proprio tradimento per Conte, che fa del legame con i suoi giocatori un punto focale. E vederli che non tirano fuori il carattere e la grinta non è ammissibile Di più ci si aspetta soprattutto dai nuovi, come Vidal ed Hakimi. E se prima Conte diceva di aspettarli ora dice che devono adeguarsi. Il tempo delle attese quindi è scaduto.