Inter, sono cinque i sacrificabili per Conte: c'è anche un big a sorpresa

Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna, indica cinque nomi che l’Inter considera in uscita per far cassa in estate e soprattutto perchè fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte.

Queste le parole del quotidiano romano: “I dirigenti nerazzurri hanno ben chiari in mente gli obiettivi in entrata (tra gli altri Dzeko, uno tra Lukaku e Dybala, Barella e Chiesa) e gli elementi sacrificabili per far cassa (Icardi, Borja Valero, Joao Mario, forse uno tra Nainggolan e Perisic), mentre coloro che dovrebbero cedere i rinforzi destinati a Conte hanno situazioni societarie in fase di definizione che rendono complicato trovare un interlocutore con cui parlare o che sia pronto a decidere in tempi brevi. Un bell’ostacolo in un’estate di mercato che si preannuncia lunga”.

Sempre secondo il Corriere "l’Inter ha già un’intesa di massima con Barella (contratto di 5 anni) ma resta da trovare l’accordo con il Cagliari sulla valutazione del classe ’97 e sulle contropartite da inserire nell’affare che risultano importanti anche in ottica nerazzurra per cercare di colmare il gap dei 45 milioni di plusvalenze necessarie per sistemare i conti nerazzurri entro il 30 giugno. E’ probabile che già in settimana ci possa essere un primo incontro tra le parti per discuterne".