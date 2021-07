Inter, Socios.com a sorpresa: "I tifosi sceglieranno musica e formazione"

Inter, il nuovo sponsor è realtà. Socios.com ha firmato il suo accordo con il club nerazzurro ed è pronto a sorprendere. Il 43enne fondatore, Alexandre Dreyfus, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha spiegato sull'Inter: "È un club con una visione e un presidente giovane con cui ho parlato. Zhang ha capito subito la direzione da seguire. Certo, ci responsabilizza ed eccita essere sulla loro maglia, cosa che succede solo col token pensato per il Valencia! Dobbiamo quindi fornire l’esperienza migliore e spingere altri team a seguire l’Inter".

Dreyfus spiega gli aspetti su cui i tifosi potranno avere voci in capitolo grazie al nuovo accordo: "Non riguarderanno lo sport o il business, ma aspetti che sanno eccitarli. Pensate a quanto può entusiasmare anche solo scegliere la musica allo stadio... Una volta i tifosi dell’Apollon Limassol hanno usato i Fan Token per scegliere la formazione per un’amichevole. Lavoreremo perché le quattro squadre italiane della nostra galassia si sfidino in amichevole e siano proprio i fan a decidere le formazioni e le sostituzioni".

E c'è anche il calciomercato. A domanda se si potrà comprare un Lukaku attraverso queste metodologie, Dreyfus spiega: "No, non sarebbe una vera innovazione. Ma in queste operazioni di mercato si potrebbero dare bonus e incentivi in Fan Token, anzi ci stiamo già lavorando...".