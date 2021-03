Inter, società infastidita, le nazionali non rispetteranno le regole

Inter, la società nerazzurre è infastidita per il fatto che le nazionali non rispetteranno quanto era stato stabilito venerdì scorso dall'Ats. Questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport. Le normative in materia di Covid infatti impongono che uno straniero possa vivere il periodo di quarantena nel proprio paese di orgine. E questo riguarda ovviamente i vari Brozovic, Perisic, Hakimi, Lukaku, Radu, Eriksen e Skriniar.

Tuttavia questi giocatori, dopo l'esito negativo dei tamponi effettuati domenica, partiranno per le rispettive nazionali. Ma non per svolgere li la quarantena (con qualche seduta individuale di allenamento come sperava l'Inter) bensì per giocare. Questo ha provocato una reazione non positiva nella società nerazzurra, che pur se stizzita dovrà accettare questo fatto.

In sostanza l'Inter non ha potuto disputare la sua gara di sabato sera (ora dovrà recuperarla nel messo di altri due impegni) e l'obbligo di isolamento è caduto per le nazionali. Oltre che il danno, insomma, anche la beffa.