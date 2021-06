Inter, sliding doors in attacco. Un dubbio, una cessione e un arrivo?

Inter, stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport il reparto offensivo nerazzurro potrebbe subire una sorta di mini rivoluzione nel corso di questa estate all'insegna del calciomercato. Il nodo è Lautaro Martinez. L'attaccante argentino al momento sembra destinato a restare, ma secondo il quotidiano romano la situazione potrebbe anche cambiare. A quel punto bisognerà trovare qualcuno disposto a investire una somma vicina ai 90 milioni di euro per strapparlo ai nerazzurri. Marotta ha già in mano l'eventuale sostituto, individuato in Giacomo Raspadori.

"I contatti con il suo entourage sono costanti, con tanto di visita in viale Liberazione la scorsa settimana. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi da tempo, con Marotta e Carnevali che potrebbero (ri)affrontare l’argomento già domani a Rimini in occasione della cerimonia di apertura del calciomercato. Di sicuro, il club neroverde ha già individuato alcuni giovani del vivaio interista che potrebbe entrare nell’affare: Oristanio, Pirola e Satriano. "

Confermato invece Sanchez, che, nel caso di arrivo di Raspadori, svolgerebbe il ruolo di chioccia. Molto complicata invece la permanenza che resti Pinamonti, che è alla ricerca di una squadra che lo faccia giocare con continuità.