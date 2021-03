Inter, sliding doors. Conte perde un uomo ma un altro torna in scena

Inter, la gara di ieri ha portato alla squadra guidata da Antonio Conte 3 punti importantissimi soprattutto alla luce di quanto accaduto nel posticipo tra Milan e Napoli. Ma non è solo quella del +9 sulla seconda la buona notizia della domenica. Ieri infatti si è rivisto per la prima volta nell'ultimo anna Matias Vecino.

L'uruguaiano si è operato la scorsa primavera e non è mai stato a disposizione del tecnico e contro il Torino ha collezionato i suoi primi minui della stagione. Questo rientro potrebbe rivelarsi fondamentale soprattutto in un momento in cui Conte dovrà fare a meno di Vidal (anche lui operato) per almeno un mese.

Per la volata finale sarà importante avere più risorse possibili a disposizione, e il rientro di Vecino allunga la coperta in un reparto, il centrocampo, che ha gli uomini praticamente contati. Brozovic, Eriksen e Barella sono i titolari inamovibili, ma oltre loro al momento ci sono Gagliardini (ieri in grande difficoltà) e Sensi (mai al top della forma). Poter contare quindi sulla garra charrua potrebbe essere l'elemento chiave per lo scacchiere di Conte, che proprio a gennaio aveva deciso di puntare sul giocatore che sarebbe potuto partire durante la sessione invernale di calciomercato.