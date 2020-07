Inter, Sky Sport: rinnovo e prestito per il giovane Esposito

A Sky Sport l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di uno dei giovani talenti che militano in casa Inter, Sebastiano Esposito, che tanto ha impressionato nella prima metá di stagione per poi essere quasi dimenticato dal tecnico Antonio Conte, che inizio anno aveva deciso di puntare fortemente su di lui come quarto attaccante in rosa, alla ripresa del campionato post Lockdown.

Tante le richieste per il classe 2002 nato a Castellammare di Stabia, fra le tante quella piú insistente é arrivata dall´Atalanta, prossima avversaria dei nerazzurri domani sera in una sfida che varrá il secondo posto in classifica, che di recente si era mossa per portare il giovane talento a Bergamo.

L´Inter, che ben riconosce le qualitá del ragazzo ed é assolutamente decisa nel non volersene privare a titolo definitivo, ha pertanto proposto il rinnovo del contratto fino al 2025 ad Esposito e sembrerebbe essere vicina all´accordo con il suo agente Federico Pastorello.

Una volta firmato, il club di viale della Liberazione lascerá partire in prestito il suo giovane talento per permettergli di farsi le ossa in Serie A in squadre dove riuscirá a trovare piú spazio. Proprio in questo senso, nelle ultime ore sembrerebbe essere spuntata una pista: si tratta della neopromossa Crotone, piazza ideale per il classe 2002 per accumulare minuti ed esperienza nel massimo campionato italiano, nella speranza di un suo futuro ritorno, da grande, a Milano.