Inter Skriniar, il futuro del difensore non è ancora certo

Inter, Skriniar ieri ha parlato del suo futuro in maniera molto chiara, dichiarando che non ha nessuna intenzione di lasciare l'Inter, e che l'Inter vuole continuare a puntare su di lui, Conte in primis.

La società infatti, ha sancito il giocatore, non gli ha mai comunicato di volersi privare di lui. Sembrerebbe quindi che non ci siano questioni per quanto riguarda la permanenza in nerazzurro di Skriniar.

Eppure, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nulla sarebbe ancora definitivo. Per il quotidiano romano infatti qualora dovesse arrivare un'offerta superiore ai 50 milioni di euro l'Inter la prenderebbe in considerazione.