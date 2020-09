Inter, Skriniar, Godin, Kumbulla. Stravolta la strategia per la difesa

Inter, l'incontro di una settimana fa tra Conte e la dirigenza ha stravolto completamente i piani di azione per il prossimo mercato. Tonali è stato abbandonato, e potrebbe approdare al Milan. Potrebbe arrivare Vidal e si punta Kante.

E anche in difesa i piani sono stati stravolti. Godin infatti sembrava certo della permanenza, e Skriniar aveva già la valigia in mano. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport però ora lo scenario potrebbe essere capovolto. L'ex Atletico Madrid, nonostante il buon finale di stagione, non da garanzie sul fatto di poter essere un titolare, in quanto troppo in difficoltà nei meccanismi della difesa a tre.

Così come Skriniar, che però ha 25 anni, e ha più senso puntare su di lui. Anche perché cedere Godin vuol dire risparmiare i 5,5 milioni di euro di ingaggio. Con l'uscita del difensore potrebbe entrare Kumbulla, sul quale c'è stata una frenata. Tuttavia la Lazio sembra essersi chiamata fuori, ragione per la quale, senza concorrenza, aleggia tranquillità sulla buona riuscita in caso di accelerata.