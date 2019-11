Inter, Skriniar da record: nessuno come lui in Europa

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento a Skriniar, sottolineando come il difensore nerazzurro detenga un record europeo. Lo slovacco infatti è stato l'unico giocatore di movimento (esclusi quindi i portieri) ad aver disputato tutte le gare.

Questa statistica prende in considerazione un campione di 16 partite, ossia quelle di campionato e Champions League disputate finora. Skriniar è l'unico ad aver disputato tutti i minuti di questi match. Ci sono altri giocatori ad essere stati sempre in campo (in Intalia Bonucci e Kolarov) ma lo hanno fatto da subentrati oppure sono stato sostituiti.

Al di là del record i numeri del difensore dell'Inter sono impressionanti. Nella prima stagione infatti ha disputato 38 partite su 38, mentre nella seconda 35 su 38 (2 esclusioni per turnover e una precauzionale vista la diffida).