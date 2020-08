Inter Siviglia, dove vederla? (diretta TV e Live Streaming)

Non ci saranno tifosi sugli spalti domani sera a Colonia, quando alle 21 l’olandese Danny Makkelie fischierá il calcio d’inizio di Inter-Siviglia, finale valida per aggiudicarsi la UEFA Europa League 2019/2020. In una stagione folle e marchiata dalla tragedia Covid-19, che impedirá a migliaia di fan di viaggiare, entrare allo stadio, e supportare la propria squadra dal vivo nella speranza di vivere una notte indimenticabile, ecco tutti i consigli su come seguire comunque il match da casa.



Canali live in chiaro:

-TV8;

Canali per abbonati:

-Sky Sport Uno (canale 201);

-Sky Sport Football (canale 203);

-Sky Sport 251;

Live streaming:

-TV8 streaming (sul sito tv8.it, accessibile a tutti gratuitamente dall’Italia);

-SkyGo (utilizzabile dall’Italia solo per gli abbonati alla piattaforma);