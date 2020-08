Inter Siviglia, Conte conferma l'undici anti-Shakhtar: le probabili formazioni

Manca ormai sempre meno ad uno degli appuntamenti più importanti della storia dell'Inter degli ultimi dieci anni. Dopo tempo, i nerazzurri tornano protagonisti in Europa e domani, in quel di Colonia, cercheranno di fare loro la finale di Europa League al fine di riportare all'ombra della Madonnina un trofeo che manca dalla Coppa Italia della stagione 2010/2011.

Antonio Conte, al cospetto di un Siviglia più che esperto in questa competizione, non vuole assolutamente stravolgere il suo undici titolare: l'intenzione è quindi quella di riconfermare in blocco l'undici anti-Shakhtar che è del resto lo stesso che scende in campo dal primo minuto da sei partite a questa parte.

A proteggere capitan Handanovic fra i pali, ci sarà il trio Godin-De Vrij-Bastoni apparso, nelle ultime uscite, in un grande stato di forma. Sulle fasce riconfermati D'ambrosio a destra e Young a sinistra mentre in mediana spazio ancora per Brozovic-Barella-Gagliardini . In attacco dal 1' il tandem Lukaku-Lautaro. Dalla panchina Eriksen, Moses, Skriniar e Sanchez.

Quest'ultimo, uscito infortunato dal match contro il Leverkusen, sta provando a recuperare per la finale e a questo proposito, i segnali sono più che buoni. Dopo aver effettuato il riscaldamento di Inter- Shakhtar a sorpresa con i compagni, sono seguiti allenamenti più che convincenti vista anche la continuità e la costanza. Conte, dal canto suo, desidererebbe recuperarlo a tutti i costi in quanto, un giocatore con le sue caratteristiche, potrebbe a gara in corso risultare decisivo.