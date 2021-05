Inter, si vince anche così. Bellissimo modo di fare pace tra Conte e Lautaro

Inter, in occasione del match tra i nerazzurri e la Roma di mercoledì sera a catturare la scena è stato l'episodio avvenuto dopo la sostituzione di Lautaro Martinez, che ha lasciato il campo in favore di Pinamonti. L'argentino era entrato a metà primo tempo per rilevare l'infortunato Sanchez, ma non ha giocato con il piglio giusto. Questa la motivazione di Conte che ha deciso di rispedirlo in panchina.

La scena successiva, con l'attaccante che non ha gradito e la conseguente lite tra i due, è nota. Ieri però è arrivata la pace. Prima simpatico siparietto organizzato dai giocatori, che hanno voluto imitare un incontro di box tra Lautaro e Conte. poi la grigliata, organizzata dal giocatore.

"Meglio pensare a brindare e a mangiare, per un giorno almeno. E anche qui...vince Lautaro. È lui ad organizzare l’asado, è lui (con Hakimi e Vecino) a cucinare carne per tutto il gruppo. C’era pure vino rosso, in abbondanza. Dopo il ring, il relax: si vince anche così".