Inter, si valuta il posto Handanovic. 4 i nomi, ma c'è un preferito

Inter, Samir Handanovic sta vivendo l'ultima stagione da titolare nel club nerazzurro. Il capitano non riesce più ad offrire le garanzie cui aveva abituato nel corso degli anni. Anche nel match contro il Verona una grave disattenzione ha rischiato di complicare la serata della squadra di Inzaghi. Stando a Tuttosport qualora non ci fossero stati i gravi problemi economici derivanti dalla pandemia la dirigenza avrebbe già acquistato il nuovo estremo difensore.

Tuttavia, a causa della scarsa disponibilità di risorse da investire sul mercato tale acquisto è stato rinviato. Il nome in cima alla lista sarebbe stato quello di Musso, che però ora è finito all'Atalanta. E allora ecco che c'è un nuovo preferito. Si tratta di Onana, che attualmente sta scontando una squalifica e che ha il contratto con l'Ajax in scadenza, ragione per la quale arriverebbe a parametro zero.

Tuttavia, prosegue il quotidiano torinese, si starebbero valutando anche altri nomi. Leno dell'Arsenal, così come Onana è in scadenza di contratto, e arriverebbe dal club londinese senza dover esborsare nulla per l'acquisizione del cartellino. Si seguono anche profili che militano nel campionato italiano. In particolare piacciono Meret e Cragno.