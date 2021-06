Inter, si valuta il colpo a centrocampo. Si lavora su due nomi di spessore

Inter, in attesa di capire come evolverà la vicenda legata a Christian Eriksen in casa nerazzurra si valutano piani alternativi. Difficile capire cosa accadrà, nel frattempo la dirigenza nerazzurra starebbe valutando, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due nomi, entrambi attualmente in forza in Premier League. Il primo sarebbe quello di Kovacic, ex Inter che ora milita nel Chelsea neo campione d'Europa.

Il croato non è una prima scelta per Tuchel, e potrebbe finire nell'affare Hakimi. Al momento è stato proposto Marcos Alonso, ma anche il centrocampista potrebbe essere il nome buono. Il secondo invece fa parte della rosa del Manchester United, e si tratta di Van De Beek. Ad accomunare i due profili c'è il fatto che si tratta di giocatori ai margini delle rispettive squadre.

Quello che è certo è che al momento l'Inter è scoperta per quanto riguarda il ruolo di mezz'ala di qualità, e Inzaghi ha bisogno di qualcuno che svolga il compito che svolgeva Luis Alberto alla Lazio.