Inter, si va verso il rinvio della prima giornata di Serie A: d'accordo la Lega

Niente di ufficiale al momento ma i primi contatti fra le parti ci sarebbero già stati. E' il quotidiano Tuttosport a riportarlo, spiegando come i nerazzurri abbiamo ufficiosamente chiesto alla Lega Serie A di posticipare il primo impegno della nuova regular season in programma il 19 settembre così da poter avere come le altre squadre un mese di stacco da competizioni ufficiali.

La Lega Serie A, dal canto suo, sarebbe d'accordo ma solo per la prima giornata poichè chiedere il rinvio anche della seconda giornata risulterebbe poi ancora di più difficoltoso. I nerazzurri quindi recupererebbero la prima giornata mercoledì 30 settembre, debuttando in campionato sabato 26 o domenica 27 settembre. Il sorteggio del calendario della Serie A 2020/2021 è in programma invece martedì 1 settembre.