Inter, si va verso il posticipo della prima giornata: Lega Serie A verso l'ok

Sia l'Inter, come del resto anche l'Atalanta, sono le due compagini che hanno chiuso la stagione 2019/2020 più tardi di tutte. Infatti, per via dei loro impegni europei, le due nerazzurre hanno dovuto posticipare la fine della stagione: la prima per via del cammino in Europa League giunto alla finale, la seconda invece per il quarto di finale contro il Paris Saint Germain perso poi in Zona Cesarini 1-2.

Così, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, entrambe avrebbero chiesto alla Lega Serie A di posticipare i loro primi due impegni stagionali di campionato, dando quindi inizio al proprio cammino nella regular season non il 19 settembre ma il 26 settembre nella seconda giornata di campionato. Il primo match sarebbe così da recuperare fra seconda e terza giornata, concludendo poi il primo tour-de- force il 4 ottobre per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali in Nations League.

La Lega Serie A, dopo aver ricevuto le richieste nella giornata di ieri, sarebbe intenzionata ad accoglierle così da avere le idee chiare fin da subito, soprattutto per via del sorteggio del calendario in programma martedì 1 settembre.