Inter, si stringe per Bellerin: 'Passo in avanti che promette bene'

Inter, si stringe per Hector Bellerin dell'Arsenal. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 7 luglio. "Il post Hakimi (ieri l'ufficialità al Psg, ndr) sarà a maggior ragione il tema bollente delle prossime settimane e nelle ultime ore si è registrato un passo avanti che promette bene" spiega Filippo Conticello nel suo articolo.

Qual è dunque la situazione? "L’eventuale passaggio di Hector Bellerin a Milano dipende sempre dall’ammorbidimento dell’Arsenal. Il club inglese intende esplorare il mercato fino all’ultimo per trovare un compratore. Nell’attesa, però, ha aperto alla possibilità del prestito, ma con obbligo di riscatto a 20-25 milioni. I nerazzurri insistono, però, sul più semplice diritto, nella speranza che - spiega la Gazzetta dello Sport - il prossimo anno i cordoni della spesa possano allargarsi. Il canale con Londra resta comunque aperto anche perché lì è sotto contratto pure l’altro osservato speciale: Davide Zappacosta del Chelsea".

Ieri (mercoledì) InterDipendenza, in un'esclusiva firmata da Davide Currenti, ha spiegato che "l’Inter e Hector Bellerin starebbero trattando da circa un mese. Questo è un particolare importante. Perché? Perché già dai primi giorni dell’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, la società e il tecnico non avrebbero dubbi sul sostituto di Hakimi ormai al Paris Saint Germain. Non solo. L’Inter, trattando Bellerin da circa un mese, avrebbe posto in secondo, terzo e quarto piano le scelte di Dumfries, Lazzari e Zappacosta. Il quotidiano sportivo Sport ha riportato, nelle scorse ore, la notizia dell'accordo tra Bellerin e l’Inter. La notizia, a stretto giro di posta, è stata però smentita dal club. La notizia dell’accordo, attenzione. Non la notizia che l’Inter sta trattando con Bellerin: questo è un particolare molto importante".

Classe 1995, Bellerin è all'Arsenal dall'estate 2014. Nell'ultima stagione ha collezionato 35 presenze totali con una rete segnata in Premier League. Dopo sette stagioni a Londra, potrebbe essere arrivato il momento di una nuova esperienza per il calciatore spagnolo. Prima del grave infortunio subito (rottura del legamento crociato nel settembre 2019), Bellerin era tra i migliori esterni destri in assoluto.