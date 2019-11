Inter, si segue con attenzione il mercato degli svincolati. 5 i nomi seguiti

Dopo i colpi De Vrij, Asamoah e Godin l'Inter è ancora alla ricerca di un grande colpo a parametro zero. Tuttosport questa mattina ha fatto il punto dei nomi seguiti da Marotta ed Ausilio.

Il primo è il difensore del Tottenham Vertonghen. Il giocatore piace in quanto Conte necessita di un centrale di piede sinistro. Oltre al belga dal club inglese si svincolerà anche Eriksen. Il danese potrebbe essere il grande colpo a centrocampo che la dirigenza nerazzurra vorrebbe realizzare. Per il danese ci sarà però da fare i conti con una concorrenza spietata, visto che sul giocatore ci sono diversi top club.

Per quanto riguarda gli esterni si seguono due giocatori del PSG, ossia Meunier e Kurzawa. Entrambi sono stati seguiti in passato da Ausilio, e in estate, vista l'occasione di prenderli a parametro zero, ci potrebbe essere l'affondo decisivo per almeno uno dei due.

Infine un altro elemento su cui potrebbero fiondarsi diverse società, Inter compresa, sarà Mertens, che non rinnoverà il suo contratto con il Napoli.