Inter, si risveglia il Toro scatenato. Il periodo difficile sembra passato

Inter, si è stappato finalmente Lautaro Martinez e l'ha fatto in grande stile con una magnifica tripletta impreziosita da una prestazione esemplare.

Le pagine della Gazzetta dello Sport di oggi sabato 5 Marzo sono quasi tutte per celebrare il risveglio dell'attaccante argentino dopo mesi di digiuno dal gol. Grazie al Toro l'Inter sembra avere messo alle spalle il periodo di appannamento che l'aveva accompagnata dalla sconfitta nel derby di campionato. Che la partita di ieri sera fosse cruciale per Mister Inzaghi si era capito subito dall'undici titolare iniziale schierato dal tecnico, mettendo in campo la migliore formazione possibile. Il primo obiettivo è sempre la seconda stella come ribadito dall'Amministratore Delegato Marotta.

Fin da subito i nerazzurri hanno fatto la partita. Barella, tornato a grandi livelli, ha servito quattro palloni da spingere in rete per Lautaro. I primi due tentativi non sono andati a buon fine per il Toro, il primo lisciato e il secondo stampato sulla traversa. Al terzo tentativo l'argentino però non ha sbagliato e anche il quarto pallone lo ha messo dentro la porta. Sulla pagine della Rosea si riportano le parole di Lautaro: «Ho vissuto un periodo difficile perché gli attaccanti vivono per il gol, sono sceso in campo con tanta voglia e rabbia. Ho abbracciato Inzaghi che mi ha dato sempre fiducia, è al nostro fianco e lotta con noi. Stavolta dovevamo dimostrare qualcosa…».

Non segnava dal 17 dicembre il Toro, sempre alla Salernitana. Nella ripresa ha completato la tripletta: a servirlo è stato Dzeko, che poi ne ha segnati altri due di gol. E adesso Anfield con la fiducia ritrovata di Lautaro.