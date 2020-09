Inter, si rinnova la partnership con Nilox fino al 2022: il comunicato

Da una parte la crescita in campo, dall'altra quella fuori dal campo. La proprietà Suning ha come chiaro intento quello di continuare a progredire passo dopo passo sotto tutti i punti di vista e non a caso, anche la questione sponsor sarebbe di fondamentale importanza a fronte di investimenti importanti da effettuare nel futuro prossimo.

Infatti, come riportato sul sito ufficiale dell'Inter, si rinnova l'accordo di sponsorizzazione fra i nerazzurri e Nilox per altri due anni. Quest'ultima, brand di mobilità elettrica, sarà quindi Official Electric Mobility Partner fino al 2022 e il tutto, andrà chiaramente a coinvolgere anche la prima squadra che userà quindi i mezzi Nilox per muoversi all'interno della Clubhouse.

Qui di seguito il comunicato ufficiale:

MILANO – Continua la collaborazione tra FC Internazionale Milano e Nilox: il brand punto di riferimento della mobilità elettrica su due ruote in Italia sarà Official Electric Mobility Partner anche per i prossimi due anni.

Il rinnovo dell’accordo permette ai due brand di continuare insieme il percorso di successo, iniziato nel 2017, che ha portato Nilox al consolidamento del posizionamento del proprio marchio e dei propri prodotti.

“Siamo soddisfatti di continuare il cammino intrapreso con Nilox, che condivide con il nostro Club la visione del futuro nel segno della continua innovazione, con un’attenzione particolare alla salvaguardia dell’ambiente, tema di fondamentale importanza anche per l’Inter” le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.

“Le nostre partnership nel mondo dello sport, con club di altissimo livello come l’Inter, sono strategiche perché ci permettono di diffondere la nostra idea di mobilità alternativa e sostenibile”, ha commentato Giovanni Testa, Direttore Generale del Gruppo Esprinet e Responsabile del brand Nilox. “Ci fa piacere continuare ad associare il nostro marchio a quello dell’Inter, uno dei club con più tifosi al mondo”.

Oltre alla creazione di contenuti crossmediali che verranno condivisi sia sui canali più tradizionali, sia sulle piattaforme digitali e social, è previsto il coinvolgimento della prima squadra, a cui saranno forniti i mezzi di mobilità elettrica per muoversi in modo agile e green nella rinnovata clubhouse del Centro Sportivo Suning.