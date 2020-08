Inter, si ricomincia: lunedì 7 settembre al via il ritiro pre-stagionale

Neanche il tempo di respirare e riposarsi che si torna subito al lavoro. Come tutti ben sanno, l'inizio del nuovo campionato è ormai alle porte e di conseguenza anche l'Inter dovrà necessariamente ricominciare a faticare nel raduno pre-stagionale di Appiano Gentile. A distanza di meno di venti giorni dall'ultimo impegno stagionale in finale di Europa League, i meneghini torneranno agli ordini di Antonio Conte che assieme alla dirigenza ha avuto modo di programmare le linee programmatiche della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la data individuata dal club di Viale della Liberazione per la ripresa degli allenamenti sarebbe quella di lunedì 7 settembre e come da prassi ormai consolidata, il primo passo sarà quello dei tamponi a cui tutto il gruppo squadra dovrà sottoporsi così da poter poi dare ufficialmente inizio alla stagione 2020/2021.

In realtà però, i cancelli del centro sportivo meneghino si apriranno già questo mercoledì, accogliendo giocatori che rientreranno dai prestiti come Nainggolan, Joao Mario, Dalbert e Radu. Insomma, manca poco alla ripartenza, sperando che questa possa rappresentare per i nerazzurri la stagione della consacrazione.