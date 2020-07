Inter, si riaccende il sogno scudetto: ecco perché crederci

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riaccende le speranze dei tifosi dell'Inter. L'ultimo turno di campionato infatti ha, forse, riaperto i giochi per quanto riguarda lo scudetto, con il club meneghino che ha ritrovato il secondo posto ed ha accorciato la distanza dalla Juventus, adesso distante solo sei punti.

Come sottolineato dal quotidiano milanese, al club bianconero basteranno tre vittorie nelle prossime cinque partite per mettere la parola fine anche su questo campionato, ma l'Inter ha il dovere di crederci. La Juventus delle ultime uscite sembra aver palesato stanchezza e soprattutto molti limiti dal punto di vista del gioco, ragion per cui non è possibile escludere ulteriori passi falsi da qui alla fine.

Al contrario, l'Inter sembra aver finalmente ritrovato la forma di inizio campionato, complice anche l'ottimo periodo di forma di Alexis Sanchez, tornato maravilla. Insomma, il destino di questo campionato è nelle mani della Juventus, ma il club meneghino ha le carte in regola per lottare fino all'ultima giornata.