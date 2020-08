Inter, si prospetta l'ennesimo girone di ferro in Champions League: le fasce

Chiusa l'esperienza di Europa League con la finale persa in quel di Colonia, la dirigenza nerazzurra inizia a programmare la prossima stagione. In attesa dell'incontro chiarificatore fra il presidente Zhang e il tecnico Antonio Conte, l'Inter inizia ad essere rivolta con il pensiero a quello che sarà il prossimo girone di Champions League.

Negli ultimi anni, per via anche della fascia dal quale è stata sorteggiata( la quarta con Spalletti, la terza con Conte), i meneghini non hanno di certo usufruito di gironi benevoli. Questo copione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe ancora una volta ripetersi in quanto i nerazzurri sono ormai certi del loro inserimento, ancora una volta, in terza fascia. La Champions League, i cui sorteggi avranno luogo il 1 ottobre ad Atene e il cui inizio avverrà il 20 ottobre, vedrà in prima fascia, oltre alla Juventus, squadre come Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Porto, Zenit, Paris Saint Germain e Siviglia.

In seconda fascia invece troveranno posto Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk ed una fra Benfica ed Ajax. Se da una parte il sorteggio non sarà di certo dei migliori, dall'altro ci si potrebbe consolare con gli incassi provenienti dalla competizione, con l'Inter già sicura di incassare 39 milioni per la partecipazione ai gironi.

Per la cronaca, dalla Champions League appena conclusa, la Juventus ha incassato 87 milioni, il Napoli 70, l'Atalanta 57 e l'Inter 45 a cui sommare 20 milioni dell'Europa League per un totale di 65. Così dopo il girone con Barcellona e Tottenham al rientro in CL e quello invece della stagione appena conclusasi con sempre Barcellona e B.Dortmund, ad attendere l'Inter ci sarà l'ennesimo girone di ferro.