Inter, si pensa al dopo Handanovic. Tre nomi (più uno) sotto osservazione

Inter, in casa nerazzurra è arrivato il momento di pensare all'erede di Samir Handanovic, attuale portiere e capitano, ma che ha raggiunto la soglia dei 36 anni. Stando al Corriere dello Sport sono tre i nomi tenuti sotto osservazione. Ci sarebbe anche Radu, che svolge il ruolo di secondo dietro proprio allo sloveno e che sta crescendo rapidamente.

Ma per ora si pensa di attingere al mercato per trovare una sicurezza tra i pali. Il primo nome è quello di Musso, che però l'Udinese valuta tantissimo (oltre 30 milioni di euro). Questa valutazione è al momento fuori dalla portata delle casse nerazzurre, anche se resta sempre la possibilità di inserire contropartite per abbassare la pretesa dei friulani.

Poi c'è Cragno, per il quale si era già parlato di un possibile scambio che riporterebbe Nainggolan in Sardegna (più un conguaglio da 12 milioni di euro circa). Infine c'è Silvestri, che quasi a 30 anni ha raggiunto la completa maturità. Il vantaggio di quest'ultimo risiede nel fatto che i rapporti con il Verona sono più che buoni, e che il contratto va in scadenza tra un anno e mezzo, ragione per la quale l'Hellas avrà in un'eventuale trattativa meno potere contrattuale per alzare la richiesta.