Inter, si lavora all'offerta per uno svincolato di lusso per il centrocampo

Inter, si continua a lavorare sul mercato dei parametri zero. In casa nerazzurra si continua con la strategia che ha portato a Milano diversi giocatori, come De Vrij, Asamoah, ed in un certo senso anche Eriksen.

Il Corriere dello sport questa mattina ha riportato la notizia secondo la quale, in vista di giugno, si starebbe lavorando sul nome di un parametro zero di lusso. Si tratta di Wijnaldum, centrocampista olandese del Liverpool, che non dovrebbe rinnovare il suo contratto con la squadra guidata da Klopp.

Il giocatore ha molte pretendenti (su tutte sia Barcellona che Real Madrid), ma l'Inter, stando al quotidiano romano, ci proverà. Il giocatore rappresenta infatti il prototipo ideale del centrocampista che cerca l'Inter, ossia una mezzala di qualità.