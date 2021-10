Inter, si infiamma un nuovo 'caso' Vidal: la mossa della società

Arturo Vidal e Hakan Calhanoglu: due casi, diversi, che fanno però riflettere in casa Inter.

Il video divenuto virale sui social, in cui Vidal appare in condizioni 'particolari' durante una serata di fine estate (pochi giorni prima della sfida contro il Genoa che ha dato il via al campionato), ha suscitato non poche perplessità fra i supporter nerazzurri. La Gazzetta dello Sport ricostruisce: "Vidal prima sale in sella a una moto, poi rotola con una capriola su una fuoriserie, tra lo stupore di chi gli era intorno. Un’esibizione che certo non fa fare bella figura al centrocampista".

C'è una posizione da parte del club nerazzurro.

Come spiega il quotidiano "secondo l’Inter il girato risale al 18 agosto, tre giorni prima dell’esordio in campionato con il Genoa. Il club era a conoscenza dell’episodio: il caso è stato già affrontato col giocatore". Eppure, la vicenda ha riproposto il dibattito sull'avventura fin qui altalenante a Milano di Vidal che, pure, sembra rivitalizzato dalla cura Inzaghi. Curiosità: Vidal non è l'unico cileno in queste ore al centro di rumor. Anche Sanchez si è lasciato di recente ad andare ad un'uscita extra-campo e ora l'Inter pensa all'addio (clicca qui per leggere la nostra esclusiva sull'ex Udinese)

Sembra essersi un po' perso, invece, Calhanoglu. Il suo è un problema esclusivamente di campo. Altro centrocampista nerazzurro, altra storia. Cosa sta succedendo all'ex Milan? "Il turco è partito fortissimo: gol e assist al debutto contro il Genoa. Poi è calato di rendimento, tanto da essere l’unico giocatore con una media voto insufficiente dalla metà campo in su: 5,83", spiega il giornale (leggi la nostra ricostruzione sul turco, clicca qui). In tal senso, invece, i migliori risultano essere Lautaro e Dzeko (media voto di 7 e 6,85).