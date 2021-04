Inter, si guarda al futuro. E' corsa a due per la fascia da capitano

Inter, l'attenzione della stampa questa mattina, ed in particolar modo del Corriere dello Sport, è concentrata su Nicolò Barella. Il giovane centrocampista domenica sera tornerà in campo dopo aver dovuto saltare il match contro la sua ex squadra per squalifica.

Il quotidiano romano prende spunto da questo per sottolineare come l'Inter abbia intenzione di blindarlo con un contratto che prolunghi la scadenza del rapporto attualmente fissata per il 2024. Ci sarà anche un ritocco dell'ingaggio, destinato a salire rispetto agli attuali 2,5 milioni di euro.

Ma non finisce qui. barella è un autentico simbolo di questa squadra, e con il rinnovo potrebbe arrivare anche l'investitura come nuovo capitano. Il Corriere dello Sport scrive che il giocatore sardo dovrà vedersela con Milan Skriniar. Anche lo slovacco infatti è un serio candidato a raccogliere l'eredità di Handanovic.