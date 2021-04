Inter, si guarda al futuro della porta. 5 i possibili eredi di Handanovic

Inter, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina la società sta per rinnovare il contratto di Samir Handanovic. Il capitano sloveno sembra aver ritrovato nel 2021 uno stato di forma ottimale, che ha contribuito notevolmente a costruire quella solidità difensiva che sta facendo dell'Inter la squadra in fuga verso lo scudetto.

L'accordo dovrebbe essere prolungato fino al 2023, e per questa ragione in casa nerazzurra si pensa già al futuro. Secondo il quotidiano romano sarebbero 5 i nomi su cui si lavora. Quattro di questi militano in serie A, e sono Silvestri, Cragno, Gollini e Musso.

Ed è quest'ultimo ad essere in cina alla lista dei desideri. All'estero invece, sfumato ormai Rui Silva (vicinissimo al Betis Siviglia), piace Cakir, estremo difensore del Trabzonspor.