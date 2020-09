Inter, si cerca l'erede di Skrianir (3 candidati). Intanto nuovo arrivo in difesa

Inter, Milan Skriniar come ormai risaputo, è entrato fortemente nelle mire del Tottenham, che sta trattando ad oltranza con la dirigenza nerazzurra. Marotta ha messo le cose in chiaro: per meno di 50 milioni di euro non se ne parlerà nemmeno. L'amministratore delegato però vaglia i nomi dei possibili sostituti, per non farsi trovare impreparato qualora l'offerta giusta dovesse arrivare.

Il primo nome è quello di Smalling. Il giocatore dello United con i suoi 31 anni garantirebbe esperienza. La valutazione del club inglese si aggira sui 20 milioni di euro. Poi piace molto anche Milenkovic della Fiorentina, che costa però 40 milioni di euro circa. dal punto di vista tecnico sarebbe probabilmente l'ideale, in quanto gioca stabilmente nella difesa a tre sul centro destra e ha 23 anni.

Tuttavia l'ostacolo è proprio l'alta valutazione che ne fa Commisso. Infine c'è Kabak dello Schalke. Intanto dopo l'uscita di Candreva e quella probabile di Ranocchia in direzione Genoa Darmian è pronto a sbarcare a Milano. L'ormai ex Parma entrerà nelle rotazioni dei tre centrali, e in caso di emergenza potrà anche essere schierato come quito a destra a centrocampo.