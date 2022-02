Inter, si cambia in attacco? Non solo Scamacca. C'è un nome nuovo

L'Inter e l'attacco: riflessioni in corso.

Ne parla oggi, 18 febbraio, La Gazzetta dello Sport. Contro il Liverpool è mancato il gol, e nel mirino delle critiche son finite le punte nerazzurre. Da Dzeko a Lautaro, passando per Sanchez, nessuno ha brillato. L'Inter in vista del prossimo anno può cambiare.

Diversi i nomi sul taccuino di Marotta e staff. A partire da Scamacca, che però non basterà. Sul conto dell'ariete del Sassuolo, infatti, il quotidiano milanese scrive: "Marotta e Ausilio hanno pure accarezzato, anche solo per un giorno, la possibilità di portarlo subito a Milano un mese fa, senza però trovare il modo di concretizzare la trattativa. Il punto è che...Scamacca non basta, per un salto europeo. Probabilmente servirà anche altro, vicino all’attaccante romano".

Chi? Il giornale parla di Dybala come soluzione perfetta. Il vertice fra l'entourage dell'argentino e la Juventus, atteso entro fine mese, chiarirà il futuro. E' spuntato un nome a sorpresa: David del Lilla, "protagonista indiscusso della Ligue1 in corso, erede di Osimhen nel club francese". Servono 50 milioni, ma per il quotidiano sarebbe per caratteristiche quello che manca all'Inter: un attaccante in grado di attaccare la profondità. Non solo nuovi acquisti, le ultime sul rinnovo di Perisic, clicca qui.