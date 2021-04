Inter, si blindano i gioielli. 2 rinnovi ad un passo, altri 3 in programma

Inter, questa mattina Tuttosport ha riportato la notizia secondo la quale la dirigenza nerazzurra sarebbe a lavoro per blindare i gioielli della rosa. I primi due della lista che prolungheranno l'accordo saranno Lautaro Martinez e Brozovic. Il primo ha rotto i rapporti con i suoi procuratori, ed è pronto a trattare da solo con la società.

L'accordo è stato già raggiunto per 4,5 milioni di euro senza clausola rescissoria. manca solo la sigla che dovrebbe arrivare a breve. Per quanto riguarda invece il croato anche lui "seguirà la strada tracciata dall'argentino (e in primis da Milan Skriniar) e col suo Epic Team tratterà in prima persona, e a fine stagione, con l'intenzione di strappare almeno un triennale, il contratto in scadenza nel 2022".

Poi si inizierà a pensare a Barella e bastoni. I due giovani talenti verrano blindati con un prolungamento dell'attuale contratto e con ritocco dell'ingaggio. Stessa cosa avverrà per De Vrij. la dirigenza si siederà ad un tavolo con Raiola per aumentare lo stipendio del difensore olandese, che arriverà a percepire 5 milioni di euro.