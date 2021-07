Inter, si avvicinano 2 cessioni. Ma arrivano anche 2 brutte notizie

Inter, dopo aver concluso la cessione di Hakimi, che ha portato nelle casse 70 milioni circa, l'obiettivo in casa nerazzurra è raccoglierne altri 20. Gli indiziati principali per raggiungere questo obiettivo sono Dalbert e Lazaro. Il brasiliano è in orbita Trabzonspor, e potrebbe portare circa 7 milioni di euro. Poi l'esterno austriaco dovrebbe restare al Newcastle a titolo definitivo.

Tuttavia, se ci sono due cessioni che sembrano essere vicine, ce ne sarebbero altre due che starebbero andando verso strade complicate. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti per Joao Mario si starebbe facendo largo l'ipotesi della risoluzione contrattuale.

La clausola stipulata con lo Sporting infatti rischia di mettere i nerazzurri in una via scomoda, ragione per la quale sembra più conveniente liberare il giocatore e risparmiare in questo modo 6 milioni lordi di ingaggio, Stesso discorso per Nainggolan, per il quale si fatica a trovare un accordo con il Cagliari.