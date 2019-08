Inter, si allontana la cessione di un nerazzurro: "Escluso dall'affare"

Secondo il quotidiano Tuttosport, in edicola stamane, l’Inter avrebbe via libera per prendere dalla Fiorentina l’azzurro Cristiano Biraghi, cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro e considerato ideale da Conte per spingere sulla fascia sinistra.

“Escluso l’inserimento di Politano come contropartita tecnica in uno scambio con la Fiorentina. L’ex Sassuolo risulta di difficile collocazione tattica nel modulo di Conte: un esterno offensivo come Politano è ideale in un 4-2-3-1 o in un 4-3-3.

Ma l’Inter non vuole privarsi facilmente di uno dei calciatori migliori della scorsa stagione che potrebbe tornare utile per vivacizzare la manovra nerazzurra con le sue caratteristiche di rapido folletto dotato di ottima tecnica e spunto nel breve”, scrive il giornale piemontese.