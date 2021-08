Inter, show Correa: può diventare titolare. Spunta un'ipotesi fantasiosa

INTER - Nuove gerarchie in attacco? L'esordio show di Correa potrebbe repentinamente cambiare quelle che erano le idee preventivabili per il reparto offensivo. Se il Tucu continuerà a brillare, potrebbe addirittura diventare titolare a discapito di Dzeko, formando - assieme a Lautaro Martinez - una coppia tutta argentina.

La Gazzetta dello Sport spiega lo scenario. "Tre giorni per prendersi l'Inter", spiega il quotidiano. Con estremo slancio, l'ex Lazio è risultato già decisivo per i nerazzurri. Un acquisto fortemente voluto da Simone Inzaghi, e che si è rivelato pronti-via azzeccato. Ora l'Inter ha numericamente ancor più armi di prima per attentare alle porte avversarie e Correa appare l'interprete ideale per aumentare le soluzioni a disposizione.

Correa, dunque, con Lautaro. O anche con Dzeko. L'argentino è perfetto con entrambi. Certo, con Lautaro - specifica il quotidiano - il gioco sarebbe tutto basato su fraseggi bassi e giocate d'alta scuola. Una soluzione da campionato, in grado di spaccare le partite con un atteggiamento frizzante e più veloce in gara.

Si fa strada pure l'ipotesi di un tridente pesante. Tutti e tre insieme. "Un'ipotesi remota ma comunque presente. Ed è un lusso che in pochi possono permettersi". Dzeko, sfruttando la sua intelligenza a tutto campo, giocherebbe a supporto di Lautaro. Viceversa Correa si defilerebbe per sfruttare le sue sgommate. Più armi, contemporaneamente. Simone Inzaghi si gode le enormi, e più varie, soluzioni ora a disposizione.