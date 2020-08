Inter Shakhtar, tutto chiaro per Conte, dall'11 titolare ai subentranti

Inter Shakhtar, gara valida per la semifinale di Europa League, andrà in scena questa sera, e Conte sembra avere chiare le scelte per quanto riguarda l'11 titolare. Sostanzialmente, come riporta la Gazzetta dello Sport, si va verso la conferma della squadra che ha vinto i primi due match. In difesa quindi di nuovo Godin, Bastoni e De Vrij.

Per quanto riguarda il centrocampo Brozovic, Barella e Gagliardini occuperanno la parte centrale, mentre sulle fasce spazio a D'Ambrosio e Young. Moses e Biraghi saranno pronti a dare nuova linfa sulla parte esterna a gara in corso, mentre per quanto riguarda Candreva cìè da capire se questa volta riuscirà a scendere in campo.

Situazione poco felice in attacco, dove gli unici arruolabili saranno Lukaku e Lautaro. Visto l'infortunio di Sanchez l'unico cambio offensivo sarà Eriksen, che si sta rivelando un'ottima arma a gara in corso, avendo aggiunto al suo repertorio anche il sacrificio in fase di ripiegamento. Oltre il danese a disposizione resta Esposito.