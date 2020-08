Inter Shakhtar, occhio a J. Moraes: media-gol superiore a quella di Lukaku

Come tutti ben sanno, uno degli snodi cruciali di Inter-Shakhtar sarà come la retroguardia nerazzurra reggerà e riuscirà a rispondere agli attacchi della squadra ucraina. Il trio Godin-De Vrij-Bastoni sarà chiamato ad un'altra ulteriore prova di forza, con l'intento di neutralizzare giocatori come Marlos, Taison o Junior Moraes.

Come riportato dal Corriere dello Sport, proprio lo stesso Junior Moraes potrebbe far più degli altri impensierire la difesa meneghina e a questo scopo, le statistiche parlano chiaro. Infatti, con 164 reti realizzate in 327 presenze, l'attaccante dello Shakhtar ha una media realizzativa superiore a quella di Romelu Lukaku che per quanto abbia all'attivo più reti, deve soccombere relativamente a questa speciale statistica( 218 centri in 462 partite disputate).

Inoltre, entrambi stanno facendo più che bene anche in Europa League con 4 reti all'attivo in 4 partite disputate. Insomma, grandi numeri per grandi giocatori: chi la spunterà? Ai posteri l'ardua sentenza.