Inter Shakhtar, la Lu-La in rete nove volte di fila in Europa: grandi numeri per i due

Inter-Shakhtar è un'occasione unica per il club nerazzurro poichè disputare una finale europea è un qualcosa ormai da tempo sconosciuto a tutto il tifo meneghino. Il club di Via della Liberazione, affinchè l'obiettivo finale possa essere centrato, avrà bisogno anche dei suoi due assi più importanti in fase offensiva quali Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, fra Champions League ed Europa League l'attaccante belga e il "Toro" vanno a segno da nove gare di fila, restando a secco solo nel match d'andata contro lo Slavia Praga. Da quel momento in poi, i due sono riusciti a distribuire ottimamente le loro reti ed ora più che mai, contro gli ucraini questa sera, dovranno caricarsi la squadra sulle spalle e fare a sportellate con i difensori avversari.

Sempre per quanto concerne l'argomento statistiche, i due attaccanti meneghini hanno realizzato cinquanta reti stagionali in due, undici in più dell'accoppiata Junior Moraes con 26 centri e Marlos con 13 reti all'attivo. Inoltre,entrambi inseguono nuovi traguardi prestigiosi: "Big Rom" ha ormai messo nel mirino Ronaldo il Fenomeno della stagione 1997/1998 (34 gol), mentre Lautaro Martinez ha l'assoluta volontà di toccare quota 20 centri stagionali (14 in Serie A e 5 in Champions League) che potrebbe essere raggiunta gonfiando la rete questa sera.