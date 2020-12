Inter Shakhtar, è la notte di Eriksen. Il danese dal primo minuto

Inter Shakhtar di questa sera determinerà il futuro dei nerazzurri in Champions, che per il terzo anno consecutivo si trovano a giocarsi gli ottavi all'ultimo match. I nerazzurri non arrivano nelle condizioni migliori, visto che a centrocampo non ci sarà Vidal e Barella è in forte dubbio.

Il centrocampista ha condizioni leggermente migliori rispetto a quelle di lunedì, visto che la caviglia è meno gonfia, ma, data anche l'assenza nella rifinitura di ieri, la sua presenza in campo questa sera sarà molto improbabile. Senza Barella, Vidal e Nainggolan l'unico arruolabile diventa quindi Eriksen, che da giocatore fuori dal progetto cui venivano riservati solo i minuti finali diventa titolare nel mach decisivo.

L'unica alternativa infatti sarebbe Sensi, che però non ha i 90 minuti nelle gambe. E chissà, scrive la Gazzetta dello Sport, che questa non possa essere l'occasione che determini un cambiamento importante nella stagione del giocatore.