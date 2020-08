Inter Shakhtar, dubbio Eriksen dal 1': le probabili formazioni

Vincere per regalarsi un sogno di fine estate. L'Inter, dopo aver sconfitto il Getafe negli ottavi di Europa League e il Leverkusen nei quarti, deve compiere un ultimo sforzo: battere lo Shakhtar per regalarsi una finale europea a distanza di dieci anni. I ragazzi di Antonio Conte hanno tutte le carte in regola per poter sconfiggere gli ucraini e a questo scopo, la continua concentrazione sarà più che fondamentale al cospetto di una squadra molto veloce e tecnica.

Alla vigilia della tanto attesa semifinale, l'ex tecnico della Juventus sembra intenzionato a schierare in parte lo stesso undici sceso in campo contro il Leverkusen, anche se non sono escluse novità dell'ultimo minuto. Davanti a capitan Handanovic, riconfermati e non potrebbe essere altrimenti il trio Godin-De Vrij-Bastoni che nelle ultime sei partite sono riusciti a tenere inviolata la porta del proprio estremo difensore ben cinque volte.

A centrocampo sicuri di un posto sia Brozovic che Barella mentre resta in dubbio Gagliardini, che potrebbe essere scalzato da Eriksen con conseguente passaggio al 3-4-1-2 . Il danese, apparso pimpante nelle ultime partite, potrebbe vedersi riconosciuta una chance dal tecnico salentino che però poi sarebbe orfano di giocatori di qualità da inserire a gara in corso. Sulla fascia sinistra spazio ancora per Young mentre sulla destra sono in due a concorrere per una maglia: D'Ambrosio e Moses. In avanti con Sanchez infortunato, spazio al tandem Lukaku-Lautaro.

Ancora panchina per Skriniar e Sensi. Il primo è sempre ai margini del progetto nerazzurro, il secondo sta pian piano recuperando la condizione in seguito al suo quinto infortunio stagionale. Fischio d'inizio domani lunedì 17 alle ore 21.00. Inter- Shakhtar, appuntamento con la storia!