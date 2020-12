Inter Shakhatr, concessione inedita di Conte alla squadra. La probabile

Inter Shakhtar di questa sera è una gara da dentro o fuori per gli uomini di Conte, che per conoscere il loro futuro in Europa dovranno tenere d'occhio anche quanto accadrà tra Real e Borussia.

Il tecnico, scrive Tuttosport, ha concesso ai giocatori di tornare a casa, rinunciando al consueto ritiro pre gara. Stamattina la squadra si ritroverà ad Appiano. Conte avrebbe anche scelto gli uomini da schierare. Il dubbio più grande riguarda la fascia destra, dove Hakimi, dopo l'ottima prestazione con il Bologna, è favorito su Darmian. A sinistra più Young di Perisic.

E se in difesa ci saranno i titolarissimi De Vrij, Skriniar e Bastoni, a centrocampo le scelte sono obbligate. Quasi nulle le possibilità di vedere Barella in campo, quindi spazio a Gagliardini, Brozovic ed Eriksen. In attacco, ovviamente, Lukaku e Lautaro Martinez.