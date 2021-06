Inter, sgambetto di mercato di Marotta alla Juventus grazie ad una clausola

Inter, si continua ancora a parlare, in casa nerazzurra, di un giocatore ceduto ormai due anni fa (ma fuori dai piani nerazzurri da ancora più tempo). Si tratta ovviamente di Mauro Icardi, ex capitano ceduto al PSG prima in prestito e poi riscattato. Calciomercato.com ha svelato una particolare indiscrezione proprio sulle cifre del trasferimento al club parigino.

L'accordo è stato raggiunto sulla base di 50 milioni di euro cui si sarebbero aggiunti eventuali altri 22 milioni a titolo di bonus. Ma non finisce qui. marotta avrebbe fatto inserire una clausola, di fatto contro la Juventus, che impedirebbe al PSG di cede il giocatore in Italia, a meno di incorrere in sanzioni. Questa parte risulterebbe proibita però dalla Uefa, tanto che i parigini sono stati puniti.

"Violazione della regola sulla Third Party Influence (TPI, articolo 18 bis del Regolamento sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, RSTP nell'acronimo inglese) che si sospettava fosse stata compiuta in occasione del trasferimento di Mauro Icardi dall'Inter al Paris Saint Germain, avvenuto ai primi di settembre 2019." Questo quanto riportato dal portale citato.