Inter, settimana cruciale per il futuro societario. In arrivo una nuova offerta

Inter, il Corriere della Sera questa mattina è tornato a parlare del futuro della società nerazzurra, riportando la notizia secondo la quale in settimana potrebbe esserci una svolta importante.

Bc Partners infatti sarebbe pronta a rilanciare l'offerta iniziale, che ammontava a 750 milioni di euro. Suning partiva dalla richiesta di un miliardo di euro, e bisognerà capire se ci sarà ancora distanza. In settimana quindi sono attese novità.

Per quanto riguarda il gruppo cinese invece ha ribadito che tutti gli impegni da qui al 2021 saranno onorati, e l'intenzione è quella di trovare dei soci di minoranza. In questa ottica resta in corsa anche il fondo americano Ares.